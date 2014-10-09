Сенат Казахстана ратифицировал договор о Евразийском экономическом союзе
08:23, 09 октября 2014Мир
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Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг на заседании принял закон "О ратификации соглашения "О Евразийском экономическом союзе". Документ будет направлен на подпись главе государства.
В Казахстане ратифицировали договор о Евразийском экономическом союзе / baq.kz
Документ был практически единогласно поддержан депутатами сената. Из 44 сенаторов, за принятие закона проголосовали 43, 1 - воздержался.
Об этом пишет ТАСС.
Парламентарии Казахстана считают, что договор принесет улучшение жизни для населения стран-участниц.
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