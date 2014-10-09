Сенат Казахстана ратифицировал договор о Евразийском экономическом союзе

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг на заседании принял закон "О ратификации соглашения "О Евразийском экономическом союзе". Документ будет направлен на подпись главе государства.

Документ был практически единогласно поддержан депутатами сената. Из 44 сенаторов, за принятие закона проголосовали 43, 1 - воздержался. Об этом пишет ТАСС. Парламентарии Казахстана считают, что договор принесет улучшение жизни для населения стран-участниц. Читайте такжеРоссия требует, чтобы соглашение с Евросоюзом не мешало Украине вступить в ТС

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