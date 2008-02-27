Газпром успокоил ЕС: отключение газа Украине не скажется на поставках в Европу

Евросоюз получил заверения «Газпрома», что в случае отключения газа Украине поставки в страны ЕС не будут затронуты. Об этом сегодня заявил официальный представитель Еврокомиссии по энергетике Ферран Тарраделлас ЭСПУНИ, передает ИТАР-ТАСС.

"Газпром" во вторник вечером уведомил Еврокомиссию о новом развитии событий вокруг кризиса неплатежей со стороны Украины и передал заверения, что возможное прекращение поставок газа на Украину не отразится на российских поставках в Европу.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что за последние годы Еврокомиссия отмечает "значительное улучшение в режиме взаимного информирования с Россией в энергетической сфере".

Как сообщал УНИАН, 26 февраля «Газпром» заявил, что 3 марта с 10.00 мск сократит поставки газа для потребителей Украины на 25% в случае неурегулирования накопившихся проблем. «Дальше так продолжаться не может. Если накопившиеся проблемы не будут урегулированы, для обеспечения своих экономических интересов, в связи с неплатежами за газ, «Газпром» 3 марта текущего года с 10.00 сократит поставки для потребителей Украины на 25%», - сказал представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ журналистам.

По его словам, 14 февраля украинским коллегам был направлен полный комплект документов для изучения и подписания, но до настоящего времени официального ответа нет и документы не подписаны.

«Тем временем неоформленное потребление российского газа продолжается, на данный момент на Украине осело уже 1,9 миллиарда кубометров российского газа», - добавил С.КУПРИЯНОВ.

Напомним, сегодня «Нафтогаз Украины» завил, что на 27 февраля компания завершила погашение задолженности перед ЗАО «УкрГаз-Энерго» за потребленный на протяжении 2006-07 гг. природный газ.

Общая сумма денежных средств, перечисленных ЗАО «УкрГаз-Энерго» в счет погашения задолженности составляет 3,87 млрд. грн. В частности, 0,52 млрд. грн. было оплачено 14 февраля 2008 года, 0,9 млрд. грн. – 19 февраля, 2,44 млрд. грн. – 26-27 февраля. По состоянию на 27 февраля 2008 года, между НАК «Нафтогаз Украины» и ЗАО «УкрГаз-Энерго» существуют взаимные обязательства на сумму 1,37 млрд. грн.