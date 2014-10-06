Французский суд отказался освобождать Мухтара Аблязова из-под стражи

По словам председателя следственной палаты суда Люка Фонтена, защита не представила гарантий того, что Мухтар Аблязов в случае освобождения не скроется от правосудия, сообщают РИА Новости.

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Напомним, казахстанкий бизнесмен был задержан во Франции 31 июля 2013 года и с тех пор находится под стражей. Ранее французская юстиция дважды отказывала в удовлетворении прошений о выходе бизнесмена на свободу.

Как сообщал УНИАН, выдачи Мухтара Аблязова добиваются одновременно Киев, Москва и Астана. В 2009 году в Казахстане в отношении него было выдвинуто обвинение в хищении средств в крупных размерах. В Украине, по данным правоохранительных органов, бизнесмен осуществил нелегальные операции на сумму $400 млн. А в России его обвиняют в финансовых махинациях на сумму порядка $5 млрд.