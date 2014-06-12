Французский суд назначил дату рассмотрения запроса Украины об экстрадиции Мухтара Аблязова

Эту дату назначил апелляционный суд города Лион, где рассматривается дело, сообщает Коммерсант.ru.

В январе французский суд удовлетворил запросы Киева и Москвы о выдаче Мухтара Аблязова, признав при этом экстрадицию в Россию приоритетной. Однако в апреле, в связи с осложнением ситуации в Украине, данное решение было отменено, а дело направлено на повторное рассмотрение.

Читайте такжеСМИ: Беглый казахский банкир подал иск против Украины, требующей его экстрадиции

Бывший председатель казахстанского БТА-Банка был задержан на Лазурном берегу Франции в июле 2013 года в соответствии с международным ордером. Выдачи беглого банкира добиваются одновременно Киев, Москва и Астана. В 2009 году в Казахстане в отношении него было выдвинуто обвинение в хищении средств в крупных размерах. В Украине, по данным правоохранительных органов, бизнесмен осуществил нелегальные операции на сумму $400 млн. А в России его обвиняют в финансовых махинациях на сумму порядка $5 млрд.

Читайте такжеСМИ: Во Франции арестовали банкира Аблязова, разыскиваемого в четырех странах

После этого он скрылся и в результате был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Адвокаты Мухтара Аблязова настаивают на том, что обвинения против их клиента также носят политический характер. Сам предприниматель полностью отрицает свою вину.