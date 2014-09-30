Количество протестующих в Гонконге растет с большой скоростью

Центральные улицы города по-прежнему остаются под контролем демонстрантов, многие магазины, школы и банки закрыты. Транспорт также функционирует крайне плохо, сообщает Русская служба Би-би-си.

Десятки тысяч людей остаются на улицах, скандируя лозунги и распевая песни.

Утром во вторник в Гонконге было относительно спокойно, однако протесты вновь обещают набрать силу в ближайшие часы, в преддверии Дня образования КНР - государственного праздника, который отмечается 1 октября.

Читайте такжеЭксперт считает, что акции протеста в Гонконге связаны с Украиной и имеют много общего с МайданомДемонстранты недовольны тем, что власти Китая хотят сами отсеивать кандидатов на пост главы администрации Гонконга на выборах 2017 года.

Как сообщалось, глава администрации Гонконга Лян Чжэнъин призвал демонстрантов к немедленному прекращению массовых протестов.

Инициатор протестов - движение "Оккупай Сентрал" - в свою очередь обратилось к Лян Чжэнъину с требованием встретиться с демонстрантами лично.

В ходе пресс-конференции представители движения заявили, что откроют "гуманитарные коридоры" автомобилям аварийных служб и скорой помощи.