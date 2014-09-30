Количество протестующих в Гонконге растет с большой скоростью
Накануне национального китайского праздника - Дня Китайской Народной Республики - тысячи жителей Гонконга присоединились к демонстрантам, заблокировавшим улицы одного из крупнейших финансовых центров мира.
Центральные улицы города по-прежнему остаются под контролем демонстрантов, многие магазины, школы и банки закрыты. Транспорт также функционирует крайне плохо, сообщает Русская служба Би-би-си.
Десятки тысяч людей остаются на улицах, скандируя лозунги и распевая песни.
Утром во вторник в Гонконге было относительно спокойно, однако протесты вновь обещают набрать силу в ближайшие часы, в преддверии Дня образования КНР - государственного праздника, который отмечается 1 октября.
Читайте такжеЭксперт считает, что акции протеста в Гонконге связаны с Украиной и имеют много общего с МайданомДемонстранты недовольны тем, что власти Китая хотят сами отсеивать кандидатов на пост главы администрации Гонконга на выборах 2017 года.
Как сообщалось, глава администрации Гонконга Лян Чжэнъин призвал демонстрантов к немедленному прекращению массовых протестов.
Инициатор протестов - движение "Оккупай Сентрал" - в свою очередь обратилось к Лян Чжэнъину с требованием встретиться с демонстрантами лично.
В ходе пресс-конференции представители движения заявили, что откроют "гуманитарные коридоры" автомобилям аварийных служб и скорой помощи.