Reuters: Китай предупредил ЕС, что хочет "очень тесных" отношений с Россией

Об этом заявил посол Китая в Германии Ши Мингде за неделю перед встречей лидеров Китая и Германии, передает Reuters.

В частности, посол Китая отметил, что Поднебесная не испытывает никакого "злорадства" в связи с кризисом между Россией и ЕС, который привел к ограничению присутствия немецких и европейских фирм на российском рынке, цитирует статью Зеркало Недели.

Читайте такжеЗапуск газопровода из России в Китай отложили на два года"Мы хотим улучшения отношения между Россией и ЕС. Но когда появляются возможности (углубления сотрудничества – ред.), почему бы ими не воспользоваться? Это очевидно. Не мы начали этот конфликт", - иронично и открыто отметил китайский дипломат, что, кстати, не присуще китайской дипломатической службе.

Также в Reuters отмечают, что немецкие промышленники уже предупредили руководство Германии, что китайские компании быстро заполнят ниши, оставленные отходом европейских конкурентов. Такая ситуация, боятся немецкие бизнесмены, вызовет невосполнимые потери немецким фирмам, которые долгое время выстраивали свое присутствие на рынке РФ. Сообщается, что под ударом около 6 тысяч фирм.

Тем временем китайский посол в Германии уточняет, на какие отношения с Россией рассчитывает и в каких сферах.

"Мы хотим очень тесных экономических связей с Россией. Особенно мы заинтересованы в сотрудничестве по сырьевым материалам", - отметил Ши Мингде агентству.