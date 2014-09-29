Мадрид просит суд признать запланированный в Каталонии референдум незаконным

С таким заявлением выступил по телевидению премьер-министр Испании Мариано Рахой по итогам экстренного заседания кабинета министров Испании в понедельник, передает Русская служба Би-би-си.

"Ни сам предмет голосования, ни его процедура не соответствуют испанской конституции", - заявил Рахой.

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Власти Каталонии назначили референдум о независимости региона на 9 ноября.

Решение о референдуме в Каталонии было принято по примеру Шотландии, большинство населения которой, впрочем, ранее в этом месяце высказалось за сохранение ее в составе Соединенного Королевства.