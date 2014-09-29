Первая демократическая передача власти в Афганистане: сегодня примет присягу новый президент

Ашраф Гани должен сегодня в Кабуле принести присягу президента Афганистана. Гани был официально объявлен победителем президентских выборов 21 сентября, когда после второго тура этих выборов прошло уже около трех месяцев, сообщает Радио Свобода.

Первая в истории демократическая передача власти в Афганистане была омрачена из-за обвинения в нарушениях на выборах, что повлекло затягивание процесса подсчета голосов.

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Гани вступает в должность за несколько месяцев до вывода основной части иностранных войск, которые воевали с талибами и их союзниками в Афганистане в течение 13 лет. Гани пообещал подписать с США соглашение, которое позволило бы значительно уменьшить контингент американских военных в Афганистане.