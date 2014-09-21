Ашраф Гани объявлен новым президентом Афганистана
20:08, 21 сентября 2014Мир
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Независимая избирательная комиссия Афганистана официально объявила Ашрафа Гани новым президентом страны.
REUTERS
Инаугурация нового главы государства должна состояться на следующей неделе, сообщает радио "Свобода".
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Между тем, избирательная комиссия не обнародовала окончательные результаты голосования на выборах, прошедших в Афганистане в июне.
Сегодня участники выборов, кандидаты Ашраф Гани и Абдулла Абдулла подписали соглашение о распределении полномочий для формирования правительства национального единства. Договоренностей удалось достичь после нескольких месяцев споров, которые велись между соперниками с момента окончания выборов. Абдулла Абдулла возглавит исполнительную ветвь власти.
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