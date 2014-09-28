В Испании собираются блокировать референдум о независимости Каталонии

Мадрид назвал неконституционным указ о проведении референдума о независимости Каталонии от Испании. Об этом заявила вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария, сообщает Новая Газета со ссылкой на Agence France-Presse.

«Этот референдум не будет проводиться, так как он неконституционен», — рассказала Саэнс де Сантамария на экстренной пресс-конференции.

По ее словам, кабинет министров обратился к высшему консультативному органу правительства Испании — государственному совету — с просьбой подготовить доклад о референдуме. Позже кабмин планирует провести экстренное заседание и обжаловать в Конституционном суде Испании указ о проведении референдума в Каталонии.

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20 сентября парламент Каталонии принял законопроект о проведении опросов среди жителей региона, благодаря которому станет возможным организация референдума.

Позже руководитель Каталонии Артур Мас подписал указ о проведении 9 ноября референдума о независимости от Испании.