Глава МИД КНДР предложил ООН воссоединить Южную и Северную Корею
Ли Су Ен стал первым за 15 лет министром иностранных дел КНДР, выступившим на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН
КНДР предлагает воссоединить две Кореи по формуле конфедерации, подразумевающей сосуществование двух государственных строев в одной стране.
Такое видение изложил в субботу глава МИД КНДР Ли Су Ен, выступая на общеполитической дискуссии в рамках 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. После этого его принял генеральный секретарь всемирной организации Пан Ги Мун, в прошлом занимавший пост главы МИД Южной Кореи, передает ИТАР-ТАСС.
"КНДР настаивает на том, что воссоединение должно быть достигнуто не через конфронтацию различных (политических) систем, но по формуле конфедерации, которая подразумевает сосуществование двух систем в стране. Это единственный способ предотвратить войну и гарантировать мир", - сказал Ли Су Ен, впервые выступивший с трибуны Генассамблеи.
Читайте такжеКНДР провела серию пусков ракет, способных нести ядерные боеголовки
Как сообщила пресс-служба ООН, Пан Ги Мун воспринял приезд Ли Су Ена как "знак приверженности КНДР повестке дня ООН". "Генеральный секретарь выразил свою надежду на то, что все нерешенные вопросы (между КНДР и международным сообществом) будут урегулированы через диалог, что позволит добиться безъядерного и мирного Корейского полуострова. Он также подчеркнул важность улучшения межкорейских отношений в качестве необходимого шага для достижения прочного мира", - говорится в сообщении по итогам встречи..