Глава МИД КНДР предложил ООН воссоединить Южную и Северную Корею

КНДР предлагает воссоединить две Кореи по формуле конфедерации, подразумевающей сосуществование двух государственных строев в одной стране.

Такое видение изложил в субботу глава МИД КНДР Ли Су Ен, выступая на общеполитической дискуссии в рамках 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. После этого его принял генеральный секретарь всемирной организации Пан Ги Мун, в прошлом занимавший пост главы МИД Южной Кореи, передает ИТАР-ТАСС.

"КНДР настаивает на том, что воссоединение должно быть достигнуто не через конфронтацию различных (политических) систем, но по формуле конфедерации, которая подразумевает сосуществование двух систем в стране. Это единственный способ предотвратить войну и гарантировать мир", - сказал Ли Су Ен, впервые выступивший с трибуны Генассамблеи.

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Как сообщила пресс-служба ООН, Пан Ги Мун воспринял приезд Ли Су Ена как "знак приверженности КНДР повестке дня ООН". "Генеральный секретарь выразил свою надежду на то, что все нерешенные вопросы (между КНДР и международным сообществом) будут урегулированы через диалог, что позволит добиться безъядерного и мирного Корейского полуострова. Он также подчеркнул важность улучшения межкорейских отношений в качестве необходимого шага для достижения прочного мира", - говорится в сообщении по итогам встречи..