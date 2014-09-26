На заседании Генассамблеи ООН президент Литвы призвала защитить суверенитет Украины
20:14, 26 сентября 2014Мир
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Грибаускайте призвала мировое сообщество защитить суверенитет Украины.
REUTERS
Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала мировое сообщество защитить суверенитет Украины.
Об этом она заявила во время выступления на заседании Генассамблеи ООН, передает "Радио Свобода".
В интервью газете The Washington Post, опубликованном 25 сентября, Грибаускайте заявила, что Россия ведет себя как «террорист» в Украине, и запугивает своих соседей.
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Президент Литвы также раскритиковала Запад за отсутствие лидерства в поддержке Украины в контексте российской агрессии, а также в вопросах борьбы против группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке.
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