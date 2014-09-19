Прокуратура Грузии арестовала имущество Саакашвили и его жены, матери и бабушки

"Среди арестованного имущества даже старенький автомобиль бабушки Саакашвили и ее земельный участок", - сказал адвокат.

По его словам, защита намерена обратиться в Страсбургский суд по правам человека, сообщает Новости-Грузия.

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"В постановлении прокуратуры нет никакого объяснения причин наложения ареста на имущество",- заявил Кахидзе журналистам.

В настоящее время Саакашвили, который покинул Грузию после инаугурации нового президента осенью прошлого года, объявлен на родине в межгосударственный розыск. Главная прокуратура Грузии несколько месяцев назад начала уголовное преследование Михаила Саакашвили по обвинению в превышении служебных полномочий и растрате государственных средств.