Российский олигарх Евтушенков помогал Януковичу организовать конфликт на Донбассе - журналист
Посаженный под домашний арест российский олигарх Владимир Евтушенков был одним из близких друзей бывшего президента Украины Виктора Януковича и совладельцем охотничьего хозяйства "Кедр", за которым стоял Янукович.
Он же помог бывшему президенту организовать конфликт на Донбассе, который перерос в настоящую войну.
Такое мнение высказала обозреватель "Эха Москвы" Юлия Латынина, сообщает ТСН.
"Насколько я понимаю, [он] был одним из посредников, которые сводили Януковича после его бегства с теми людьми, которые устроили все это в Украине. О подробностях лучше спросить донецкого губернатора Таруту, который еще в самом начале истории донецкой называл мне, к моему изумлению, имя Евтушенкова", - считает журналистка.
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"Евтушенков пытался быть посредником в украинской истории, потому что чувствовал у себя за спиной грозное дыхание Сечина, который хотел забрать у него "Башнефть", судорожно искал какие-то козыри", - считает Латынина.