Тарута шокирован законом о спецстатусе Донбасса

Об этом он сказал на пресс-конференции, пишут Новости Донбасса.

"Какое будет образование? Где граница этого образования внутри Донецкой области? У нас будет две Донецкие области, или одна Донецкая область, а внутри будет какое-то непонятное объединение "ДНР" и "ЛНР"? "ДНР" и "ЛНР" - это террористические организации, или нет? Сроки, когда произойдет сложение оружия? Мы этого тоже не увидели. Когда и как закроется граница? Это тоже непонятно. Какими законами будут руководствоваться все органы власти? Будут ли государственные органы власти, или будут только местные? Как будет работать судебная система, все силовые органы? И так далее, и так далее. Образование, программа образования. На это ответов в этом документе нет", - заявил он.

Читайте такжеСпецстатус для Донбасса свидетельствует о слабости Киева - польский эксперт

Сергей Тарута сказал, что он не ожидал принятия такого закона, который его просто шокировал.

"Конечно, эмоциональная составляющая очень большая. С точки зрения того, а нас как, продали, "слили", где мы, в России, в Украине, за что мы боролись, для чего строили эти сооружения? А почему погибали наши ребята? Для чего?", - говорит он.

По мнению губернатора, для того, чтобы мирный договор был подписан, в нем должны стоять подписи представителей всех стран-гарантов, которые реально влияют на эти процессы.