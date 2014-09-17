NASA откажется от сотрудничества с Россией в сфере космоса

Начиная с 2017 года Вашингтон планирует самостоятельно отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), передает Еспресо.TV. Подробности возрождения собственной программы пилотируемых полетов в космос рассказал глава NASA Чарльз Болден на пресс-конференции на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

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По словам Чарльза Болдена, контракт на строительство космического корабля нового поколения для полетов американских астронавтов на МКС получат компании Boeing и SpaceX. Общая стоимость контракта оценивается в $4,2 млрд для Boeing и в $2,6 млрд для SpaceX. Именно на 2017 год запланирован запуск первого корабля нового поколения.

После того как NASA завершило программу пилотируемых космических полетов в 2011 году, США полностью зависели от России в вопросе доставки астронавтов на МКС. Полет одного астронавта на российской ракете "Союз" стоит около $70 млн.