Президент Сербии призывает митингующих в Белграде прекратить беспорядки
23:25, 21 февраля 2008Мир
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Мирным протестантам обещают не мешать
|Борис Тадич. Фото Reuters
"Все имеют право мирно протестовать в связи с отделением Косово, но беспорядки и насилие Сербию от Косово удаляют", - сказал белградским информагентствам Б.ТАДИЧ, находящийся с кратким визитом в Румынии.
Участники крупнейшего в истории страны протестного митинга протестуют в Белграде против провозглашения независимости Косово, передает РИА Новости. В ряде районов города протесты переросли в беспорядки, в столкновениях пострадали четверо полицейских. Здание Посольства США подожгли и сбросили с него американский флаг.
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