Президент Сербии призывает митингующих в Белграде прекратить беспорядки

Президент Сербии Борис ТАДИЧ призвал митингующих в Белграде прекратить беспорядки и нападения на зарубежные дипломатические миссии.

"Все имеют право мирно протестовать в связи с отделением Косово, но беспорядки и насилие Сербию от Косово удаляют", - сказал белградским информагентствам Б.ТАДИЧ, находящийся с кратким визитом в Румынии.

Участники крупнейшего в истории страны протестного митинга протестуют в Белграде против провозглашения независимости Косово, передает РИА Новости. В ряде районов города протесты переросли в беспорядки, в столкновениях пострадали четверо полицейских. Здание Посольства США подожгли и сбросили с него американский флаг.