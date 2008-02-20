Взрыв в центре Москвы: пострадали 12 человек
Все люди - приезжие из ближнего зарубежья
При взрыве в жилом выселенном доме в центре Москвы, где произошло обрушение перекрытий, пострадали 12 человек.
Как передает Газета.Ru, об этом сообщила с места событий врач «скорой помощи».
«Медицинская помощь оказана 12 пострадавшим. При этом сильно пострадали две женщины, обе они госпитализированы - одна в тяжелом и еще одна в крайне тяжелом состоянии. Судя по всему, все эти люди - приезжие из ближнего зарубежья», - сказала медик.
По словам очевидцев, сразу после взрыва в здании в Рыбниковом переулке из него выбежали не менее 60 человек азиатской внешности, большинство из них - с тяжелыми сумками.
В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что по предварительным данным, пожар в четырехэтажном выселенном здании произошел из-за взрыва газового баллона.