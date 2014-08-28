Опрос: рейтинг Путина достиг пика и пошел вниз

В начале месяца рейтинг поддержки российского президента составлял 87%, сообщает ВВС Украина.

Не одобряют деятельность Владимира Путина 15% опрошенных - на два процента больше по сравнению с предыдущим опросом.

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Аналогичным образом респонденты ответили и на вопрос - "Дела в стране идут сегодня в целом в правильном направлении, или страна движется по неверному пути?"

Утвердительный ответ на этот вопрос дали 64% (66% в начале месяца), отрицательный - 22% (в начале месяца - 19%).