Опрос: рейтинг Путина достиг пика и пошел вниз
02:15, 28 августа 2014Мир
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Согласно данным аналитического агентства "Левада-центр" по состоянию на 22-25 августа, деятельность Владимира Путина поддерживают 84% опрошенных россиян.
REUTERS
В начале месяца рейтинг поддержки российского президента составлял 87%, сообщает ВВС Украина.
Не одобряют деятельность Владимира Путина 15% опрошенных - на два процента больше по сравнению с предыдущим опросом.
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Аналогичным образом респонденты ответили и на вопрос - "Дела в стране идут сегодня в целом в правильном направлении, или страна движется по неверному пути?"
Утвердительный ответ на этот вопрос дали 64% (66% в начале месяца), отрицательный - 22% (в начале месяца - 19%).
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