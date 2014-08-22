Жертвами гражданской войны в Сирии стали более 191 тыс.

Глава ведомства Нави Пиллэй заявила в Женеве, что это данные о погибших в период с марта 2011 года по апрель 2014 года. По ее словам, нынешние данные более чем вдвое превышают оценки ООН, опубликованные год назад. Нави Пиллэй осудила бездействие мирового сообщества в связи с ситуацией в Сирии, передает радио "Свобода".

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Накануне Сирийский центр по наблюдению за правами человека, базирующийся в Великобритании, сообщил, что с начала конфликта в Сирии в марте 2011 года погибли более 180 тыс. человек.

Конфликт в Сирииначался с мирных антиправительственных демонстраций, которые позже переросли в столкновения между силами безопасности и протестующими. В результате военных действий в стране почти половина ее жителей была вынуждена оставить свои дома.