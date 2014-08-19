Пентагон: Сирийское химоружие уничтожено в море

Сирийское химоружие на борту американского судна Cape Ray уничтожено, сообщил во вторник официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

"Сегодня утром министр обороны Чак Хейгел позвонил капитану судна Cape Ray, чтобы поздравить экипаж с завершением беспрецедентной работы по нейтрализации в море самых опасных химических веществ из заявленного сирийского арсенала", - сообщил Кирби.

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По его словам, Хейгел считает проделанную работу важным вкладом в обеспечение глобальной безопасности.

"Хотя работа международного сообщества по полной ликвидации сирийской программы развития химоружия еще не завершена, министр считает, что это ясная демонстрация того, что может быть достигнуто, когда дипломатия подкреплена готовностью использовать военную силу", - заявил представитель Пентагона.