Число погибших при взрыве в Ираке возросло до 33

Количество погибших в результате взрыва бомбы в иракском Багдаде возросло до 33, пострадали 35, сообщает Reuters

Как сообщили военные источники США, теракт совершен на рынке, недалеко от блокпоста иракской армии, расположенного к северу от Багдада. По предварительной версии, автомобиль подорвал террорист-смертник.

И сегодня же с необъявленным ранее визитом для переговоров с иракским руководством и встреч с американскими военным командованием в Багдад прибыл министр обороны США Роберт ГЕЙТС.