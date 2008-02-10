Число погибших при взрыве в Ираке возросло до 33
20:09, 10 февраля 2008Мир
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Автомобиль подорвал террорист-смертник
Количество погибших в результате взрыва бомбы в иракском Багдаде возросло до 33, пострадали 35, сообщает Reuters
Как сообщили военные источники США, теракт совершен на рынке, недалеко от блокпоста иракской армии, расположенного к северу от Багдада. По предварительной версии, автомобиль подорвал террорист-смертник.
И сегодня же с необъявленным ранее визитом для переговоров с иракским руководством и встреч с американскими военным командованием в Багдад прибыл министр обороны США Роберт ГЕЙТС.
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