Теракт в Ираке: 23 человека погибли и 25 ранены

В Ираке 23 человека погибли и 25 ранены сегодня в результате подрыва автомобиля.

Как сообщили военные источники США, теракт совершен на рынке, недалеко от блокпоста иракской армии в городе Балад, расположенного к северу от Багдада. По предварительной версии, автомобиль подорвал террорист-смертник, сообщает РИА "Новости".

И сегодня же министр обороны США Роберт ГЕЙТС прибыл в Багдад с необъявленным ранее визитом для переговоров с иракским руководством и встреч с американскими военным командованием.

По прибытии в иракскую столицу шеф Пентагона сразу направился на встречу с иракскими лидерами, включая премьер-министра Нури аль- МАЛИКИ.

В Ирак Р.ГЕЙТС прибыл из Мюнхена, где он принимал участие в конференции по политике безопасности.