Теракт в Ираке: 23 человека погибли и 25 ранены
Министр обороны США прибыл в Багдад
В Ираке 23 человека погибли и 25 ранены сегодня в результате подрыва автомобиля.
Как сообщили военные источники США, теракт совершен на рынке, недалеко от блокпоста иракской армии в городе Балад, расположенного к северу от Багдада. По предварительной версии, автомобиль подорвал террорист-смертник, сообщает РИА "Новости".
И сегодня же министр обороны США Роберт ГЕЙТС прибыл в Багдад с необъявленным ранее визитом для переговоров с иракским руководством и встреч с американскими военным командованием.
По прибытии в иракскую столицу шеф Пентагона сразу направился на встречу с иракскими лидерами, включая премьер-министра Нури аль- МАЛИКИ.
В Ирак Р.ГЕЙТС прибыл из Мюнхена, где он принимал участие в конференции по политике безопасности.