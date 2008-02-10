В Индонезии 10 подростков погибли в очереди за пивом

По меньшей мере, 10 подростков погибли в давке, возникшей 9 февраля вечером при раздаче бесплатного пива во время рок-концерта в индонезийском городе Бандунг (60 км к западу от Джакарты).

Как сообщает телеканал ЛИГАсо ссылкой на "Вести" (РФ), еще несколько человек получили в давке травмы и ранения. Сообщая об этом сегодня, индонезийская печать подчеркивает, что в последние годы подобные инциденты все чаще случаются на выступлениях индонезийских рок-групп, спонсорами которых зачастую становятся производители прохладительных напитков.

От фатанов панк- и хард-рока "не отстают" и индонезийские футбольные болельщики, устроившие на днях очередную потасовку на одном из стадионов столицы, в результате чего погиб 1 человек. Теперь решающий матч первенства страны перенесен из 12-миллионной Джакарты в провинциальный Бандунг, где, как полагает полиция, ей будет легче справиться с хулиганами.