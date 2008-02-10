В Москве говорят, что Украине газ вообще не продают

В случае перекрытия за долги поставок российского газа Украине европейские потребители не пострадают, заявил первый вице-премьер Российской Федерации Сергей ИВАНОВ в интервью журналистам в Мюнхене.

Как передает Лента.ru, в то же время, он выразил уверенность, что этот вопрос "будет решен, и украинская сторона заплатит свой долг".

По словам С.ИВАНОВА, "сейчас угрозы отключения поставок газа в Украину нет". "Россия свой газ Украине вообще не продает и никаких контрактов на этот счет нет. Украина получает среднеазиатский газ, а Россия получает деньги из Украины только за транзит", - сказал он.

Вместе с тем, первый вице-премьер отметил, что среднеазиатские страны сократили поставки газа в Украину приблизительно на 25 процентов от необходимого объема.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ подтвердил, что у НАК « Нафтогаз Украины » действительно имеются долги, которые остались от деятельности предыдущего правительства, однако « Нафтогаз Украины » готов обеспечить полные расчеты по долгам при условии подписания прямого контракта и соответствующих документов с российским « Газпромом ». А.ТУРЧИНОВ также сообщил, что сегодня в Москву для урегулирования ситуации вокруг этого вопроса отправилось руководство НАК «Нафтогаз Украины».

"Газпром" заявил, что может с 12 февраля прекратить снабжение российского газа в Украину. Согласно заявлению компании, по состоянию на 7 февраля в Украине "осели" 1,5 млрд. куб. м российского газа и возникла задолженность в размере 500 млн. дол.

Учитывая, что снабжение российского газа в Украину не предусмотрено балансом "Газпрома" на 2008 год, для того, чтобы оно могло быть продлено, "Газпром" требует от украинской стороны срочно создать для этого юридические основания - подписать контракты и акты и безотлагательно обеспечить полное погашение накопившейся задолженности. Если этого сделано не будет, "Газпром" обещает прекратить снабжение российского газа в Украину.

«Газпром» проинформировал Европейскую комиссию о ситуации со снабжением газа в Украину, через которую российский газ транзитом поставляется в страны Европы.