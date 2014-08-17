В Нидерландах почтили погибших в катастрофе Боинга 777

Об этом сообщает 5-ый канал.

В городе Гильверсум, куда свозят останки на опознание, устроили молчаливый марш - улицами прошлись более тысячи горожан. В небо выпустили 298 голубей - именно столько людей погибло во сбитом террористами самолете. Большинство из них - почти две сотни - были гражданами Нидерландов.

Останки некоторых жертв до сих пор могут оставаться на месте катастрофы, ведь следователи не имели возможности тщательно осмотреть место катастрофы - через сопротивление боевиков. На данный момент удалось идентифицировать тела 127 человек.

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Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были подданными Нидерландов. 43 человека, в том числе все члены экипажа, были гражданами Малайзии.