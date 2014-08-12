В Москве сегодня состоится акция в поддержку защитников целостности Украины

Об этом УНИАН сообщил один из организаторов акции Павел Шелков.

«12 августа в 20.00 в Москве состоится «Вечер памяти и скорби» по жертвам войны в Украине. Первоначально на этот вечер в мэрию Москвы было подано уведомление на марш, но власть в лице мэра Москвы Сергея Собянина его запретила, продемонстрировав поддержку войны и поставив себя в один ряд с военными преступниками, развязавшими войну», - сказал Шелков.

«Поэтому во вторник в восемь вечера мы просто придем на Пушкинскую площадь с траурными цветами без каких-либо плакатов и транспарантов и отдадим «Письма на войну» родственникам погибших в Украине людей и бойцам, защищающим целостность Украины. Приносите письма, а также рисунки своих детей – ваши слова поддержки будут переданы адресатам через украинское посольство», - отметил он.

По словам Шелкова, примерно в 20.30 участники акции пойдут к Посольству Украины в РФ. «У здания посольства возложим цветы, зажжем свечи и почтим память погибших», - сказал он.

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«В 22.00 мы призываем всех противников безумной войны против Украины во всех городах выйти на балкон, во двор, на улицы с детскими рисунками против войны и фотографиями погибших и зажечь свечи памяти, а фотографии и видеосъёмку ваших акций выложить в нашу группу и в интернет. Приходите, ваша поддержка нужна украинскому народу», - подчеркнул Шелков.

На страничке акции в «Фейсбук» о готовности принять в ней участие уже заявили более 500 человек.