Комиссар ЕС призывает Москву к честным выборам

Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР выражает сожаление по поводу того, что «обстоятельства не позволили» миссии ОБСЕ наблюдать за президентскими выборами в России в соответствии с правилами и процедурой ОБСЕ.

Об этом говорится в ее заявлении, текст которого передан УНИАН.

«Я бы хотела еще раз подчеркнуть важность, которую ЕС придает эффективным и заслуживающим доверия, международным наблюдателям за выборами. Еще раз я призываю Российские власти обеспечить, чтобы эти выборы были проведены в соответствии с обязательствами России, как члена ОБСЕ”, - заявила комиссар.

Как сообщал УНИАН, сегодня ОБСЕ заявило о невозможности наблюдение за президентскими выборами в России, из-за ограничений для международных наблюдателей, созданных российским властями. Миссия ОБСЕ также не смогла направить миссию долговременных наблюдателей за парламентскими выборами в России в декабре 2007 года.

Президентские выборы в России назначены на 2 марта.