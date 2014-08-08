В России доступ к Wi-Fi в общественных местах будет осуществляться по паспорту
Доступ к сети Wi-Fi в общественных местах будет осуществляться по паспорту. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.
Об этом сообщает издание Коммерсант.
«Идентификация осуществляется оператором путем установления фамилии, имени, отчества (при наличии) пользователя, подтверждаемых документом, удостоверяющим личность», — отмечается в документе. Читайте такжеВ России хотят запретить солдатам хвастаться своими подвигами в сети
Кроме того, сведения о пользователе, включая фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также информацию об объеме и времени оказания услуг оператор должен хранить в течение полугода.
«Клиенты оператора связи по договору об оказании услуг будут обязаны предоставлять оператору список лиц, использующих подключение к Сети, и их паспортные данные», — говорится в постановлении.