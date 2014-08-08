В России доступ к Wi-Fi в общественных местах будет осуществляться по паспорту

Об этом сообщает издание Коммерсант.

«Идентификация осуществляется оператором путем установления фамилии, имени, отчества (при наличии) пользователя, подтверждаемых документом, удостоверяющим личность», — отмечается в документе. Читайте такжеВ России хотят запретить солдатам хвастаться своими подвигами в сети

Кроме того, сведения о пользователе, включая фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также информацию об объеме и времени оказания услуг оператор должен хранить в течение полугода.

«Клиенты оператора связи по договору об оказании услуг будут обязаны предоставлять оператору список лиц, использующих подключение к Сети, и их паспортные данные», — говорится в постановлении.