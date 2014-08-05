В Лондоне появилась масштабная инсталляция из маков

В лондонском Тауэре к этой памятной годовщине организовали масштабную инсталляцию из 888 тысяч 246 керамических маков. Каждый "высаженный" цветок символизирует одного из погибших на войне британцев или выходцев из британских колоний. На протяжении лета количество маков будет увеличиваться: последний появится 11 ноября — в день, когда закончилась война.

Во вторник 5 августа, в день официального открытия, инсталляцию посетили члены королевской семьи - принц Уильям, герцогиня Кэтрин и принц Гарри. Именно с сегодняшнего дня цветы начинают продавать: за один керамический мак придется отдать 25 фунтов. Вырученные средства планируют направить в благотворительные организации, которые помогают военным.