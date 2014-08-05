Россия упростила получение гражданства для русскоязычных
07:25, 05 августа 2014Мир
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Иностранцы, признанные носителями русского языка, смогут получить специальную визу на въезд в Россию сроком до одного года с целью получения гражданства.
Для русскоязычных упростили получение гражданства РФ / thekievtimes.com
Об этом во вторник, 5 августа, сообщает Лента.ру.
Такую визу иностранец имеет возможность получить на основании решения о признании его носителем русского языка. Для этого желающему получить российское гражданство необходимо пройти собеседование в специальной комиссии по признанию его носителем русского языка.
Помимо этого, иностранец должен отказаться от своего гражданства и переехать на постоянное место жительства в Россию, чтобы стать российским гражданином. В случае если он в течение двух лет не подал заявление о приеме в гражданство РФ, то его вид на жительство аннулируется.
Напомним, ранее Россия собиралась продавать свое гражданство за 10 миллионов рублей.
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