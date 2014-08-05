Россия упростила получение гражданства для русскоязычных

Об этом во вторник, 5 августа, сообщает Лента.ру.

Такую визу иностранец имеет возможность получить на основании решения о признании его носителем русского языка. Для этого желающему получить российское гражданство необходимо пройти собеседование в специальной комиссии по признанию его носителем русского языка.

Помимо этого, иностранец должен отказаться от своего гражданства и переехать на постоянное место жительства в Россию, чтобы стать российским гражданином. В случае если он в течение двух лет не подал заявление о приеме в гражданство РФ, то его вид на жительство аннулируется.

Напомним, ранее Россия собиралась продавать свое гражданство за 10 миллионов рублей.