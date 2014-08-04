Россия начинает учения с участием более 100 боевых самолетов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

«В масштабных маневрах будет действовать авиация и ПВО с различных регионов страны. На первом этапе учений авиация будет перебазироваться с северных аэродромов базирования Западного военного округа на аэродромы Центрального военного округа», - говорится в сообщении.

В следующем этапе поучаствует авиация с оперативных аэродромов южного направления: Армавир, Крымск, Моздок, Морозовск и других городов.

Читайте такжеНАТО планирует усилить военные учения и разработать новые оборонительные планы

«Всего в учении будет задействовано более 100 летательных аппаратов различных родов авиации, таких как истребители Су-27, МиГ-31, многофункциональные комплексы Су-34, фронтовые бомбардировщики Су-24, вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ми 28Н», - отметили в Минобороны.

Учения стартуют в понедельник и продлятся до 8 августа.