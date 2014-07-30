В России хотят запретить солдатам хвастаться своими подвигами в сети

В Государственной думе РФ хотят ввести ограничения для солдат-срочников и контрактников на использование Интернета, в том числе из-за событий в Украине.

Об этом УНИАН сообщил автор инициативы - депутат нижней палаты парламента, глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев.

"Пребывание на посту министра обороны господина Сердюкова, по нашему мнению, нанесло непоправимый урон нашей армии, Шойгу придется очень долго восстанавливать высокий уровень боеспособности и дисциплины. События в Украине - это один из эпизодов общей необходимости укрепления и повышения дисциплины в армии, чтобы никакой утечки информации, связанной с воинской службой, не могли использовать для борьбы с нашей армией и вооруженными силами", - сказал Соловьев.

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Он сообщил, что законопроект о внесении изменений в Закон "О воинской обязанности и военной службе" будет внесен в Госдуму в сентябре.

По его словам, законопроект в основном разработан, но требует доработки с военными специалистами.

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Предполагается, что поправки к закону направлены на введение ограничения для военнослужащих ВС РФ, как срочников, так и контрактников, на использование сети Интернет для публикации внутренней армейской информации, размещения онлайн-фотографий и видеоконтента из воинских частей и с военных учений с изображением специальной техники и вооружения. Отправка сообщений и переписка в личных целях в сети Интернет не будет запрещена для военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, российские военнослужащие неоднократно размещали в социальных сетях информацию о переброске своих подразделений на границу с Украиной. Некоторые военнослужащие прямо сообщали, что проводят обстрел позиций сил АТО с территории РФ. Один военнослужащий РФ написал: "Всю ночь долбили по Украине".