Власти Литвы готовят санкции в отношении россиян

15:01, 29 июля 2014
Мир
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Власти Литвы готовят санкции в отношении граждан России. 

Литва запретит въезд в страну лицам, поддерживающим политику Путина / фото УНИАН

Как рассказал министр иностранных дел Линас Линкявичюс, в настоящее время обдумывается запрет на въезд в страну гражданам России, которые поддерживают политику Кремля в отношении Украины, передает Коммерсант.ru со ссылкой на Lietuvos zinios.

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В этом списке, по словам министра, есть и политики, и предприниматели, и представители силовых структур. Однако Линас Линкявичюс не назвал количество лиц, которые могут подпасть под санкции.

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