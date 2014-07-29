Власти Литвы готовят санкции в отношении россиян
15:01, 29 июля 2014Мир
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Власти Литвы готовят санкции в отношении граждан России.
Литва запретит въезд в страну лицам, поддерживающим политику Путина / фото УНИАН
Как рассказал министр иностранных дел Линас Линкявичюс, в настоящее время обдумывается запрет на въезд в страну гражданам России, которые поддерживают политику Кремля в отношении Украины, передает Коммерсант.ru со ссылкой на Lietuvos zinios.
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В этом списке, по словам министра, есть и политики, и предприниматели, и представители силовых структур. Однако Линас Линкявичюс не назвал количество лиц, которые могут подпасть под санкции.
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