Украинский интерес. Кремлевский «Бук» на Донбассе, разнокалиберные санкции и шараханья Меркель

Противостояние украинских силовиков и пророссийских боевиков на Донбассе получило неожиданное трагическое продолжение. 17 июля в небе над Торезом на высоте 10 километров был сбит лайнер «Боинг-777» авиакомпании «Авиалинии Малайзии», на борту которого было 298 человек, из которых 80 детей. Все они погибли. Успевшие похвастать перед российскими СМИ очередным успехом в борьбе против украинских ВВС (до этого были сбиты транспортник Ан-26 и штурмовик Су-25) боевики вынуждены были оперативно сдавать назад и менять свою точку зрения. При этом боевики мешают работе экспертов на месте трагедии, а пусковая установка ЗРК «Бук», с которой предположительно была выпущена смертоносная ракета, отправилась на территорию России.

Представители сопредельного с Украиной государства всячески отрицают свою причастность к гибели почти трех сотен пассажиров малазийского лайнера. Более того – Владимир Путин возложил ответственность за нее на Украину, а представитель РФ в Совете Безопасности ООН Виталий Чуркин превратил свое выступление в поток лживых выпадов в адрес официального Киева. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вовсе пообещал точечные ответные удары в случае продолжения обстрелов российской территории. Тактика Москвы, признаться, не изменилась с начала весны, когда российские представители оправдывали похищение у Украины Крыма. Параллельно в информационном пространстве пропагандистская машина Кремля начала тиражировать многочисленные фейки, апофеозом которых стала гипотеза о том, что вместо малазийского лайнера ракета должна была поразить самолет с Владимиром Путиным на борту.

Интересно уравновесил кремлевскую истерику Барак Обама, давший понять, что Соединенные Штаты располагают информацией о том, откуда была выпущена уничтожившая «Боинг-777» ракета. При этом следует признать, что ни использование Россией РСЗО «Град» против украинских войск, ни гибель украинских самолетов не вызывали возмущения мирового сообщества.

Стоит отметить, что Владимир Путин на этой неделе уделил Украине немало внимания. Он считает, что МВФ должен прекратить финансирование нашей страны, которая ведет боевые действия, обвинил США в разжигании войны на украинской земле. После падения «Боинга» Путин неожиданно высказался в пользу перемирия на востоке Украины, призвав сложить оружие и сепаратистов, и участников АТО.

Ирония судьбы заключается в том, что самолет над Донбассом был сбит на следующий день после принятия Европейским Советом и Соединенными Штатами решения о санкциях против России. Если за океаном к вопросу сдерживания агрессора подошли решительно, ограничив сотрудничество с военными концернами, банками и компанией «Роснефть», то в Старом Свете предпочли расширить существующий список санкций, не переходя ко второму этапу. Официальные лица России привычно бодрятся, но последствия санкций станут очевидными довольно быстро. Своеобразным утешением для Украины можно назвать резолюцию Европарламента, отметившего необходимость ратификации Соглашения об ассоциации и высказавшегося за прекращение продажи России оружия и товаров двойного назначения. Впрочем, это вовсе не означает, что вертолетоносцы «Мистраль» не окажутся на вооружении российского ВМФ.

Призвала Францию отказаться от продажи «Мистралей» и Ангела Меркель, отметившая на этой неделе свое 60-летие. Самый могущественный европейский политик за протяжении нескольких дней продемонстрировала изрядную гуттаперчевость внешнеполитической позиции. Бундесканцлер то призывала Киев к прямым переговорам с руководством ДНР и ЛНР, то дезавуировала позицию, отметив важность возобновления работы трехсторонней контактной группы. Меркель считает усиление санкций против России несвоевременным и считает проведение переговоров с Владимиром Путиным важным ключом к разрешению кризиса на Донбассе. Очевидно, что спорить с лидером Германии рискнут не многие европейские политики, сколько бы не муссировались слухи об ее скорой отставке. Но США имеют собственное видение происходящего на Донбассе, и это становится все более и более очевидным.