Саакашвили: Европа должна отказаться от российской нефти, чтобы остановить Путина

Об этом говорится в материале, опубликованном в газете LaStampa, перевод которого приводит Инопресса.

"Если Европа хочет оказывать влияние на Путина, она должна блокировать весь экспорт технологий для нефтяной промышленности, прервать закупку нефти из российских нефтепроводов и закрыть доступ к финансам", - говорит Саакашвили.

"Россия - как большая бензозаправка: если заблокировать насос, ее агрессивная позиция потеряет свою силу", - считает он.

Как отмечается в материале, сегодня многие воспринимают конфликт Россия-Грузия 2008 года как одно из первых проявлений неоимперской политики Путина, после которого состоялась аннексия Крыма и «пророссийское восстание» в восточной Украине. Саакашвили сравнивает эту экспансионистскую политику с раковой опухолью, отмечается в статье.

Читайте такжеСаакашвили: Победа АТО в Донецке ознаменует решающее поражение Путина"Путин не остановится, пока люди из его окружения не начнут жаловаться на то, что теряют заработок, лишаются привычного образа жизни", - уверен Саакашвили.

"Европейские правительства не хотят проводить хирургическую операцию - военное вмешательство - это было бы очень рискованно, но они должны хотя бы провести химиотерапию, а не принимать аспирин", - заявляет экс-президент Грузии, признавая, что "химиотерапия мучительна, и для европейской экономики санкции тоже будут болезненными".

Однако "ЕС не должен вырабатывать политические решения на экономических соображениях", считает экс-президент. "Если политики больше не способны принимать такого рода решения, так это потому, что миром правят менеджеры и многонациональные компании. Но они всегда заинтересованы в краткосрочных доходах, тогда как политики существуют для видения долгосрочных перспектив и рисков", - уверен Саакашвили.

Читайте такжеСаакашвили: Европа может остановить Путина, но она даже не начинала вводить санкции"Россия зависит от Европы не только экономически, но и психологически, - считает Саакашвили. - Олигархи, близкие к Путину, не любят проводить каникулы на китайских островах, они всегда едут в Европу, они покупают дома в Европе, а не в Пекине, и держат свои сбережения в евро, а не в юанях".

"Москва может заблокировать поставки газа, но таким образом она немедленно отключит от питания свою "машину денег". У Европы есть другие ресурсы", - отмечает он. Бывший президент Грузии имеет в виду будущие возможные поставки газа из Ирана, Азербайджана и Туркменистана, а также из США и Катара, отмечается в статье.

Отвечая на вопрос корреспондента издания о руководстве ЕС, Саакашвили сказал: "Конечно, сегодня нет Уинстона Черчилля. Но решение Франции продать в самый разгар конфликта военные корабли одной из воюющих сторон - это самый позорный акт, который приходит на ум".

Как сообщал УНИАН, Россия после аннексии Крыма продолжает военную агрессию против Украины.

Читайте такжеСаакашвили: "Кремлевский упырь" идет по пути КаддафиУкраинцы призвали ЕС не продавать России оружие, в частности, французские военные корабли «Мистраль». Западные партнеры также призывают Париж не поставлять России «Мистраля». США и союзники утверждают, что при нынешних условий предоставления Москве высококачественного оружия неуместно.

Однако 21 июля президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Франция выполнит свои обязательства по сооружению первого военного корабля типа «Мистраль» для России, поскольку Москва уже заплатила по этому контракту.