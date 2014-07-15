Европарламент поддержал Юнкера на должность президента Еврокомиссии

Как передает собственный корреспондент УНИАН, за него во вторник в Страсбурге в ходе пленарного заседания ЕП проголосовали 422 депутата из 729. Для положительного результата Жану-Клоду Юнкеру необходимо было получить 376 голосов.

47 - воздержались, 10 бюллетеней признаны такими, что не зачислены, против - 250.

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Голосование было тайным с использованием бюллетеней.

Юнкер был выдвинут на эту должность Советом ЕС 27 июня.

16 июля ЕС согласует кандидатуры на должности Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, которую занимает Кэтрин Эштон и президента Совета ЕС вместо Хермана Ван Ромпея.