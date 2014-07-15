Сегодня Европарламент будет выбирать президента Еврокомиссии и обсудит ситуацию в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, такие вопросы первыми стоят на повестке дня пленарного заседания Европарламента, которое началось сегодня в Страсбурге.

Ожидается, что перед тайным голосованием, которое состоится в 12.30, Юнкер и лидеры политических групп выступят в дебатах.

Голосование состоится путем использования бюллетеней. Для утверждения Юнкеру нужно 376 голосов. Накануне он встретился со всеми политическими группами. Ожидается, что Юнкер будет утвержден.

Его кандидатура была внесена Советом ЕС 27 июня и поддержана 26 странами. Против выступили Великобритания и Венгрия.

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Во второй половине вторника ЕП продолжит пленарное заседание по рассмотрению ситуации в Украине. С докладом от Еврокомиссии выступит европейский комиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле.

Соответствующая резолюция будет принята в четверг, 17 июля.