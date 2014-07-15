Филип Хэммонд назначен министром иностранных дел Великобритании
11:40, 15 июля 2014Мир
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назначил Филипа Хэммонда министром иностранных дел Великобритании.
REUTERS
Соответствующее заявление сделала канцелярия премьер-министра, передает Коммерсант.ru.
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До этого Филип Хэммонд занимал пост министра обороны Великобритании. Ранее сообщалось, что Уильям Хейг уходит с поста главы британского министерства иностранных дел "в рамках перестановок в правительстве".
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