Хейг: Каждый голос на Донбассе - это акт мужества

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Великобритании, пишет Сегодня.

"Я приветствую граждан Украины, которые продемонстрировали свою решимость в голосовании на сегодняшних (25 мая) исторических президентских выборах", - сказал глава британского МИД Вильям Хейг.

Он отметил, что высокая явка избирателей продемонстрировала желание украинского народа решать свое будущее без вмешательства извне.

"Я сожалею, что вооруженные банды сепаратистов, которые якобы представляют себя "мирными активистами", пытались помешать жителям Донецка и Луганска реализовать свое право на волеизъявление", - добавил Хейг.

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При этом он отдает должное членам избирательных комиссий, которые были подвергнуты неимоверному запугиванию в этих регионах, но стремились выполнить свои обязательства. Также он похвалил тех граждан восточной Украины, которые преодолели все препятствия, чтобы принять участие в голосовании.

По его мнению, каждый голос был образцом индивидуального акта мужества.

"Объединенное Королевство, как и подавляющее большинство международного сообщества, твердо привержено суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины", - отметил британский министр.

Хейг подтвердил, что именно поэтому Великобритания не признает незаконную аннексию Крыма Россией.

"Сегодня (25 мая) украинцы послали решительный сигнал своей поддержки реформам и новому будущему страны", - утверждает Хейг.

Он сообщил, что Великобритания с нетерпением ждет начала сотрудничества с новым президентом по поводу реализации реформ, которые могут удовлетворить чаяния народа Украины.

Напомним, по данным обработки 0,1% протоколов в электронном виде за Петра Порошенко проголосовали 50,56% избирателей, Юлию Тимошенко - 18,13%.

За Олега Ляшко отдали свои голоса 11,03% избирателей, Анатолия Гриценко - 5,48%, Сергея Тигипко - 4,84%.