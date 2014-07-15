Владимир Путин ищет союзников в противостоянии США
08:56, 15 июля 2014Мир
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Президент России Владимир Путин призывает страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) совместно противостоять нападкам США на страны, несогласные с внешней политикой США и их союзников.
REUTERS
Об этом он заявил в интервью изданию ИТАР-ТАСС. "Сейчас санкционной атаке со стороны США и их союзников подвергается Россия. Благодарны партнерам по БРИКС, которые в разных формах выступили с осуждением такой практики", - отметил Владимир Путин.
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По его словам, нужно делать предметные выводы из того, что происходит.
"Совместно продумать систему мер, которая бы позволила не допустить травли стран, несогласных с теми или иными внешнеполитическими решениями США и их союзников, а вести цивилизованный диалог по всем спорным вопросам", - подчеркнул президент России.
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