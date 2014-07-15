Владимир Путин ищет союзников в противостоянии США

Об этом он заявил в интервью изданию ИТАР-ТАСС. "Сейчас санкционной атаке со стороны США и их союзников подвергается Россия. Благодарны партнерам по БРИКС, которые в разных формах выступили с осуждением такой практики", - отметил Владимир Путин.

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По его словам, нужно делать предметные выводы из того, что происходит.

"Совместно продумать систему мер, которая бы позволила не допустить травли стран, несогласных с теми или иными внешнеполитическими решениями США и их союзников, а вести цивилизованный диалог по всем спорным вопросам", - подчеркнул президент России.