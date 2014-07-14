В Аргентине к акции против Путина присоединился самый признанный нейрохирург страны - диаспора

Об этом сообщает Медиа-портал украинской диаспоры VIDIA.

«Среди участников акции был также и доктор Петр Лылык, председатель Конгресса украинцев Аргентины, наиболее признанный нейрохирург в Латинской Америке», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Париже люди протестовали против продажи России военных кораблей ”Мистраль”Также отмечается, что участники акции пронесли по улицам Буэнос-Айреса большой украинский флаг. Они держали в руках плакаты с призывами к российского президента Владимира Путина и России, оставить Украину в покое, а также множество маленьких украинских флажков. Кое-кто даже пришел с зонтиком в цветах украинского флага.

На днях Путин и президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер подписали ряд важных документов о сотрудничестве между двумя государствами, в том числе в сфере мирного атома.