Катар закупит у США вооружений на $11 млрд

По словам пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби, "подписание подтверждает сильные партнерские связи между США и Катаром в сферах безопасности и обороны. Это позволит укрепить сотрудничество при проведении различных военных операций", передает ИТАР-ТАСС.

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Это самая крупная сделка для США в оборонной сфере за этот год. По словам представителей американского министерства обороны, речь идет о поставке 10 зенитно-ракетных комплексов Patriot, 24 ударных вертолетов Apache и о 500 переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Решение о закупке принято Катаром в связи с наращиванием Ираном своего ракетного арсенала, пояснили в Пентагоне. В Вашингтоне рассчитывают, что контракт позволит укрепить связи между странами, так как для США Катар является одним из ключевых союзников в ближневосточном регионе.