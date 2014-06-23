Пентагон подтвердил проведение успешного испытания системы ПРО

"Это очень важный шаг в наших продолжающихся усилиях по улучшению и повышению надежности нашей наземной противоракетной системы", — сказал вице-адмирал, передает РИА Новости.

Пентагон сообщает, что предварительные данные показывают, что все системы отработали штатно. Оборонное ведомство отмечает, что участники программы развития ПРО в следующие несколько месяцев будут анализировать телеметрические и другие данные прошедших испытаний.

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Ранее агентство со ссылкой на источник, знакомый с результатами испытаний, сообщило, что система ПРО поразила ракету условного противника, что стало первым успешным испытанием по перехвату в рамках программы с 2008 года.

Успешное испытание позволит корпорации Boeing, разрабатывающей систему, довести программу до завершения, сказал собеседник агентства. С 2004 года было проведено восемь испытаний, из которых только пять завершились успешно.