Россия будет стерта с карты мира - эксперт

Немецкий военный эксперт и журналист Петер Шолл-Латур уверен, что Россия в скором времени прекратит свое существование как государственное образование. Германская телекомпания ZDF продемонстрировала на прошлой неделе 45-минутный документальный фильм "Россия в двойных тисках", подготовленный Петером Шолл-Латуром.

Фильм и одноименная книга были написаны по результатам его поездки в Россию летом 2005 года, сообщает "Сусанин". В фильме немецкий эксперт делится своими наблюдениями, утверждая, что, несмотря на благоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру, Россия неумолимо движется к гибели.

Петер Шолл-Латур прогнозирует, что Россия будет стерта с карты мира и этот процесс неумолим, потому что объективен. Петер Шолл-Латур указывает, что главная проблема России (русских) сегодня - эта катастрофическая депопуляция. "Численность русских стремительно уменьшается, в то время как количество нерусских (главным образом мусульманских народов) наоборот - стремительно растет", - указывает немецкий эксперт.

На этом фоне Китай приберет к своим рукам стремительно пустеющий Дальний Восток и Сибирь. Депопуляция этих регионов неизбежно приведет к тому, что указанные территории упадут в руки Китая как зрелый (золотой) плод, без единого выстрела.

"Не Китай и даже не Иран, а именно Россия станет в ближайшее время полем ожесточенной войны. Ее будут рвать на части Запад, Китай и Исламский мир в кровавом сражении за громадные минеральные ресурсы - нефть и газ", - предрекает Петер Шолл-Латур.

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