На Польшу обрушились сильнейшие бури

В столице Польши мощный ветер ломал деревья, зафиксированы многочисленные случаи повреждения автомобилей, припаркованных под деревьями, передает РИА Новости.

В результате буйства стихии на пассажирский поезд, направлявшийся из Колобжега в Пшемысль, в районе населенного пункта Ходзеж (Малопольское воеводство) упала поврежденная линия электрической контактной сети. Управление Польских железных дорог приняло решение немедленно эвакуировать пассажиров из вагонов.

В городе Зелёна Гура вода затопила подземные переходы в районе железнодорожного вокзала.

Последние несколько дней над Польшей установилась необычайно жаркая погода, в некоторых регионах страны столбик термометра поднимался до 35-36 градусов Цельсия. В среду вечером наступило резкое похолодание, что привело к многочисленным бурям и ливням.