YouTube ограничил функционал российского канала Russia Today

Об этом сообщает сайт Russia Today.

"YouTube-канал RT на русском лишился возможности организовывать прямые трансляции, которые пользуются большой популярностью среди пользователей, а также возможности публиковать видео по так называемой «закрытой» ссылке. Кроме того, запрет коснулся вещания документального телеканала RTД на русском языке, который был доступен в прямом эфире на YouTube с декабря 2013 года", - сказано в сообщении.

Как отмечают в Russia Today, ограничение функционала аккаунта RT на русском произошло в связи с заявкой украинского пользователя (Житомир.инфо - ред.) на авторство видео, опубликованного на канале. В Russia Today заявляют, что права на данный видеоролик принадлежат видеоагентству RT RUPTLY, которое выкупило их у пользователя.

Телеканал RT подал жалобу на блокировку через автоматическую систему YouTube, а также обратился в российское представительство Google с просьбой разъяснить ситуацию, но ответа пока не получил.