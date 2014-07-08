Перед британским парламентом установят статую Махатмы Ганди

15:27, 08 июля 2014
Мир
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В историческом центре Лондона, на Парламентской площади, установят стаутю Махатмы Ганди.

Джордж Осборн (справа) на месте убийства Ганди / @George_Osborne

Об этом сообщил британский министр финансов Джордж Осборн в своем Твиттере.

"Ганди был отцом демократической Индии. Могу сообщить, что мы почтим его память статуей перед "матерью парламентов" (традиционное название британского парламента - ред.)" на Парламентской площади", - написал Осборн во время визита в Индию.

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