Перед британским парламентом установят статую Махатмы Ганди
15:27, 08 июля 2014Мир
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В историческом центре Лондона, на Парламентской площади, установят стаутю Махатмы Ганди.
Джордж Осборн (справа) на месте убийства Ганди / @George_Osborne
Об этом сообщил британский министр финансов Джордж Осборн в своем Твиттере.
"Ганди был отцом демократической Индии. Могу сообщить, что мы почтим его память статуей перед "матерью парламентов" (традиционное название британского парламента - ред.)" на Парламентской площади", - написал Осборн во время визита в Индию.
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