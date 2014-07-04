В Египте в пассажирском поезде взорвали бомбу

Об этом сообщает Agence France-Press со ссылкой на представителей органов безопасности.

По данным следствия, бомба была спрятана в портфель возле пассажирского сиденья и взорвалась внутри купе поезда, сообщает Lenta.ru.

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Инцидент произошел спустя ровно год после того как военные свергли президента-исламиста Мохаммеда Мурси. К этой дате были приурочены выступления сторонников прежнего режима. В столкновениях были убиты по меньшей мере два человека, в том числе полицейский. Еще трое полицейских получили ожоги в результате поджога КПП.

На прошлой неделе в каирском метро прогремела серия взрывов, пострадали шесть человек. Власти заявили, что теракты организовали «Братья-мусульмане», но те категорически отрицают свою причастность.