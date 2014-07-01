Из-за наводнения в Южной Америке эвакуированы более 360 тысяч человек

По последним данным, не менее 300 тысяч человек эвакуированы в Парагвае, примерно 50 тысяч — в Бразилии и 12,5 тысячи — в Аргентине. В Аргентине в результате разгула стихии погибли два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал Telesur.

Наиболее пострадала от воды столица Парагвая Асунсьон. В понедельник местные власти объявили, что положение в городе близко к катастрофическому. Из Асунсьона уже вывезены почти 76 тысяч жителей.

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При этом метеорологи прогнозируют, что уровень воды в реках, поднявшийся за последние дни, постепенно будет снижаться, однако в конце года парагвайцев вновь ждут сильные наводнения в традиционный сезон дождей, в связи с чем эвакуированные вряд ли смогут возвратиться в свои жилища.